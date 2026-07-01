Ronald Koeman rend son tablier

Triste fin pour une légende du foot néerlandais. Au lendemain de la précoce élimination des Pays-Bas face au Maroc en seizièmes, Ronald Koeman a annoncé sa démission de son poste de sélectionneur, sur son compte Instagram. Dans un long message, celui qui effectuait alors son second mandat sur le banc des Oranje a laissé transparaître son amertume quant à cette élimination et à cet échec, bien loin des objectifs de demi-finales annoncés.

« Les clubs et les personnes qui m’ont façonné et qui m’ont offert des souvenirs que je chérirai toute ma vie. C’est précisément pour cela que la fin de mon aventure avec les Oranje est si douloureuse. Nous rêvions tous d’une Coupe du monde où nous écririons l’histoire. Ce ne fut pas le cas. Personne n’est plus déçu que moi. En tant que sélectionneur national, on porte cette responsabilité. Je l’ai toujours ressentie et je la ressentirai toujours », a écrit Koeman.

Dans un long texte, le technicien de 63 ans a également évoqué le combat de sa femme face à la maladie, laissant logiquement entendre une prise de distance avec le football. « Le football a été toute ma vie, mais la santé n’a pas de prix. Quand une personne que l’on aime de tout son cœur mène un dur combat, notre perspective change. »

Bien plus important qu’une Coupe du monde, en fait.

Le bilan famélique de Koeman face aux gros poissons