S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Gr. I
  • Norvège-France (1-4)

Les notes de la Norvège contre la France

Par Théo Juvenet
Réactions
Les notes de la Norvège contre la France

Battue par la France (1-4), l’équipe B de la Norvège ne pouvait pas espérer bien mieux que ça. Surtout avec un sélectionneur qui avait décidé de balancer le match.

Tops

Thelo Aasgaard

Le jeu de jambes digne du beach soccer : Igaar d’Aasgaard.

Note de la rédaction 6,5
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Oscar Bobb

Bobb qui fait manger son chapeau à Hernandez. Un clin d’œil à ce candidat démocrate du Kansas ? Remplacé par Nusa (83e), pas candidat.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

andreas-schjelderup

Andreas Schjelderup

Un nom de famille aussi illisible que cette 21e minute de jeu. Remplacé par Jens Hauge (83e), à sa santé.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Flops

LEO-OSTIGARD-copie

Leo Østigård

On lui aurait bien donné la note de son numéro (4) mais ç’aurait été beaucoup trop bien noté.

Note de la rédaction 2/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

jorgen-strand-larsen

Jörgen Strand Larsen

Il a voulu s’inspirer de Magnus Carlsen pour son duel avec Maignan… une vraie partie d’échec.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Capture-de%CC%81cran-2026-06-26-a%CC%80-23

Ståle Solbakken

Quoi de mieux que de dégoûter ses remplaçants face à l’une des meilleures équipes du monde pour motiver toutes les troupes ?

Note de la rédaction 1/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Donner une note

  • ou
    Passer d'un joueur à l'autre.

  • Choisir une note.
  • Enter
    Valider la note.
  • Echap
    Fermer le clavier.

Par Théo Juvenet

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
50
Revivez Sénégal - Irak (5-0)
  • Mondial 2026
  • Gr. I
  • Sénégal-Irak
Revivez Sénégal - Irak (5-0)

Revivez Sénégal - Irak (5-0)

Revivez Sénégal - Irak (5-0)
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

SO FOOT collector 100% MESSI, édition dorée

à partir de 25€



50
Revivez Sénégal - Irak (5-0)
Revivez Sénégal - Irak (5-0)

Revivez Sénégal - Irak (5-0)

Revivez Sénégal - Irak (5-0)
14
Revivez Norvège - France (1-4)
Revivez Norvège - France (1-4)

Revivez Norvège - France (1-4)

Revivez Norvège - France (1-4)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.