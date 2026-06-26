- Mondial 2026
- Gr. I
- Norvège-France (1-4)
Les notes de la Norvège contre la France
Battue par la France (1-4), l’équipe B de la Norvège ne pouvait pas espérer bien mieux que ça. Surtout avec un sélectionneur qui avait décidé de balancer le match.
Tops
Thelo Aasgaard
Le jeu de jambes digne du beach soccer : Igaar d’Aasgaard.
0 note(s)
Oscar Bobb
Bobb qui fait manger son chapeau à Hernandez. Un clin d’œil à ce candidat démocrate du Kansas ? Remplacé par Nusa (83e), pas candidat.
0 note(s)
Andreas Schjelderup
Un nom de famille aussi illisible que cette 21e minute de jeu. Remplacé par Jens Hauge (83e), à sa santé.
0 note(s)
Flops
Leo Østigård
On lui aurait bien donné la note de son numéro (4) mais ç’aurait été beaucoup trop bien noté.
0 note(s)
Jörgen Strand Larsen
Il a voulu s’inspirer de Magnus Carlsen pour son duel avec Maignan… une vraie partie d’échec.
0 note(s)
Ståle Solbakken
Quoi de mieux que de dégoûter ses remplaçants face à l’une des meilleures équipes du monde pour motiver toutes les troupes ?
0 note(s)
Donner une note
-
⇞ou
⇟
Passer d'un joueur à l'autre.
-
←
→
↓
↑
Choisir une note.
-
Enter
Valider la note.
-
Echap
Fermer le clavier.
Par Théo Juvenet