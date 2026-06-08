L'OL dépose une plainte visant la mauvaise gestion de son ancienne direction

La direction lyonnaise veut laver son linge sale. Une volonté amenée sur le terrain juridique ce lundi, avec le dépôt d’une plainte contre X auprès du Procureur de la République de Lyon. Celle-ci fait suite aux conclusions d’un rapport d’enquête interne commandé par la nouvelle direction menée par Michele Kang en décembre dernier, alors que le club lyonnais est encore englué dans une situation économique délicate (186,5 millions de pertes en 2025).

Si Michele Kang et son équipe ont fait le choix de ne pas explicitement nommer John Textor, l’ancien boss de l’OL débarqué du club après avoir échoué devant la DNCG il y a un an (avant que son successeur ne le sauve in-extremis), le communiqué est on ne peut plus explicite sur ce que reproche la nouvelle direction à l’ancienne (bien qu’elle représente toujours la même holding, Eagle Football Group).

« Une opacité systématique dans la gestion financière »

Celle-ci déplore, sur une période allant de mai 2023 à juin 2025, « une désorganisation délibérée des activités de l’entreprise, avec une opacité systématique dans la gestion financière. Le rapport met également en évidence des flux financiers de plusieurs centaines de millions d’euros qui semblent avoir été effectués sans justification économique, de surcroit dans un contexte marqué par de graves problèmes de trésorerie et des retards dans le paiement des cotisations sociales. » Voulant jouer la transparence, le clan Kang, annonce également ne pas exclure d’éventuelles poursuites judiciaires supplémentaires à l’avenir.

Textor : très loin de l’OL, mais toujours omniprésent.

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