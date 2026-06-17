L’OL proche de boucler une belle vente avant la DNCG

La DNCG appréciera. À quelques jours de son passage devant le gendarme financier du football français, l’Olympique lyonnais va pouvoir souffler. Le club rhodanien serait sur le point de vendre Afonso Moreira au Bayer Leverkusen pour 32 millions d’euros, selon les informations de L’Équipe parues ce mercredi. Le talent portugais est d’ailleurs arrivé en Allemagne pour y passer sa visite médicale avant de parapher son bail avec le Werkself.

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La même histoire que Mikautadze

Initialement désireux de poursuivre son aventure entre Rhône et Saône, le petit ailier lusitanien de 21 ans devrait être sacrifié par Lyon pour ne pas rencontrer de nouveaux problèmes avec la DNCG, un peu à l’instar de Georges Mikautadze l’été dernier.

Grande révélation de la saison lyonnaise avec 8 pions et 10 offrandes en 37 matchs toutes compétitions confondues, Afonso Moreira a tapé dans l’œil du Bayer ces dernières semaines, qui faisait pression pour le recruter. Pour rappel, il avait été déniché contre seulement 2 millions d’euros en provenance du Sporting en juillet dernier.

Une nouvelle belle plus-value qui fera le plus grand bien aux finances de l’OL.

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