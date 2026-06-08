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En fin de contrat, Raúl Jiménez quitte Fulham

OC
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En fin de contrat, Raúl Jiménez quitte Fulham

C’est le grand déménagement à Fulham. Le club londonien a annoncé ce lundi le départ de quatorze joueurs en fin de contrat à l’issue de cette saison. Au milieu d’une masse de jeunes joueurs pour la plupart venant du centre de formation et n’ayant jamais joué la moindre minute en Premier League, apparaît le nom de l’international mexicain Raúl Jiménez. « Raúl Jiménez a joué un rôle essentiel au cours de ses trois années passées à Fulham, inscrivant 31 buts », a simplement mentionné le club sur son site internet.

La Coupe du monde avant un dernier défi

Une annonce de départ étonnamment discrète pour un joueur qui a tout de même inscrit neuf buts en Premier League cette saison. Pas sûr pour autant que cela chagrine Jimenez, pleinement concentré sur la Coupe du monde à domicile avec le Mexique. L’ex-buteur des Cottagers devrait être titulaire en pointe du onze d’El Tri pour le Mondial. Une occasion en or pour lui, qui malgré trois participations à la Coupe du monde à son actif, n’a joué que 116 minutes dans cette compétition. Un bonne performance de l’attaquant mexicain pourrait lui permettre de trouver un dernier défi en Europe à 35 ans.

Cette-fois ci, il espère avoir le peuple mexicain derrière lui.

Un coach emblématique de Premier League quitte son poste

OC

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