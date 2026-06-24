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La Coupe du monde 2030 ? Lionel Messi ne dit pas non

MJ
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La Coupe du monde 2030 ? Lionel Messi ne dit pas non

Lionel Messi a 39 ans, 18 buts en Coupe du monde, un record dans la poche, et visiblement toujours pas envie de répondre franchement à la question de sa retraite. Alors qu’elle brille encore avec l’Argentine dans ce Mondial 2026, la Pulga n’a pas totalement fermé la porte à une participation à la Coupe du monde 2030.

Interrogé par un journaliste argentin, le joueur de l’Inter Miami a préféré botter en touche. « Je ne sais pas. La vérité, c’est que je n’y pense pas pour le moment. Ça semble un peu lointain… Je vis au jour le jour et je me concentre sur le présent », a-t-il expliqué.

2030, vraiment ?

La prochaine Coupe du monde aura lieu au Maroc, en Espagne et au Portugal, avec aussi quelques matchs en Uruguay, au Paraguay et en Argentine. De quoi forcément donner des idées à ceux qui rêvent de voir Messi faire une dernière danse à la maison, même si l’ancien Barcelonais aura alors 43 ans. Un âge où certains pensent à ménager leurs genoux, pas à jouer un match de Coupe du monde.

Ne donnez pas cette idée à Cristiano.

Le drôle de cadeau qui attend Messi pour son anniversaire

MJ

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