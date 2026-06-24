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Heureux papa, Jérémy Doku est de retour avec la Belgique

MJ
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Heureux papa, Jérémy Doku est de retour avec la Belgique

Comme quoi, on peut assister à la naissance de son enfant et revenir jouer au football ensuite. Après avoir quitté temporairement le rassemblement de la Belgique pour être présent auprès de sa femme lors de la naissance de son premier enfant, Jérémy Doku a retrouvé le groupe des Diables rouges.

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L’ailier de Manchester City est devenu papa d’un petit garçon prénommé Praise, avant de reprendre la direction de la sélection belge. Doku avait été soutenu par sa fédération et par plusieurs joueurs, dont Ollie Watkins, après les propos de France Pierron sur son absence potentielle. Le Belge a désormais refermé la parenthèse familiale et peut maintenant se consacrer au football.

Le monde peut continuer de tourner.

Jérémy Doku n’a pas l’air d’avoir passé « un moment dégueulasse » lors de la naissance de son fils

MJ

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