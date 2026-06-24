Un nouveau titi quitte le PSG

La fuite des talents. Vainqueur de la Coupe Gambardella en mai dernier, la génération 2008-2009 voit, à nouveau, l’un de ses éléments quitter le PSG. L’attaquant Pierre Mounguengue a signé son premier contrat pro, d’une durée de trois piges, bien loin de la capitale française, au Dynamo Kiev.

Jangéal, Mounguengue… Les Titis s’exportent

Le club ukrainien a officialisé l’arrivée de son nouveau joueur à peine majeur, auteur de 21 pions en 34 rencontres cette saison, sur les réseaux sociaux : « Nous souhaitons la bienvenue à Pierre dans la famille du Dynamo et lui souhaitons autant de victoires et de trophées que possible sous le maillot blanc et bleu. »

Il y a quelques jours, c’était Mathis Jangéal qui avait quitté le club champion d’Europe. Deux départs au sein de la formation, alors que les deux avaient fait leurs premiers pas avec les pros cette saison. Le PSG perd petit à petit la plupart de ses talents, qui préfèrent s’exporter pour engranger du temps de jeu.

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Le back to back to back, ce sera sans eux.

Un Titi du PSG file au Portugal