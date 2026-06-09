Monday, Tuesday, Olise !

D'un éclatant triplé, Michael Olise a permis aux Bleus de conclure leur courte préparation d'avant Coupe du monde par une victoire devant l'Irlande du Nord (3-1). Que le Sénégal, l'Irak, la Norvège, et les autres soient prévenus : le Bavarois est prêt à prendre une dimension mondiale.

A-t-il eu, intérieurement, une petite réaction, une légère satisfaction, voire même une esquisse de sourire, lui qui ne laisse habituellement filtrer quasiment aucune émotion ? Cette ovation de la 83e minute, à sa sortie, avec les chants à sa gloire venus de tout le stade Pierre-Mauroy ont fait passer le message que ce 8 juin 2026 a peut-être été le véritable avènement de Michael Olise en France.

Il y a eu Michel Platini, Kylian Mbappé, Bernard Lacombe, Just Fontaine, Olivier Giroud et d’autres… Dans l’histoire des joueurs qui ont inscrit un triplé en équipe de France, il y aura désormais Michael Olise. Le gaucher du Bayern Munich se souviendra de cette dix-septième cape en Bleu, juste avant une Coupe du monde, où il s’est peut-être définitivement fait un nom dans son pays. Et ce à 24 piges, quasiment deux ans après une médaille d’argent aux Jeux olympiques de Paris et après ses débuts avec le maillot français, lors d’une défaite face à l’Italie en Ligue des nations (6 septembre 2024, 1-3).

Ça a mis un petit peu de temps, les trois, quatre et cinq premiers matchs, pour qu’il se libère. Aujourd’hui, il vole de ses propres ailes. Didier Deschamps, sous le charme

Il avait inscrit son premier but face à la Croatie en mars 2025. On voyait évidemment le potentiel, on sentait quelque chose. Jusqu’ici, avec son caractère plutôt (très) réservé, et avec les Mbappé, Dembélé et consorts autour de lui, Olise ne faisait pas forcément parler de lui. « Il est arrivé après de très bons JO, remarquait Didier Deschamps après la victoire face à l’Irlande du Nord. Ça a mis un petit peu de temps, les trois, quatre et cinq premiers matchs, pour qu’il se libère. Ce n’est pas un caractère très expressif, plutôt introverti, mais il est très attachant. Aujourd’hui, il vole de ses propres ailes, il a tout fait pour être à ce niveau. »

Olise, beau et clinique

Voilà qu’après une saison absolument stratosphérique avec le Bayern Munich (15 buts et 21 passes décisives en Bundesliga ; 5 pions et 7 offrandes en Ligue des champions), Olise a presque profité de ce France-Irlande du Nord pour prendre la couronne de leader technique des Bleus de Didier Deschamps. Dans ce dernier match de préparation avant de s’envoler pour les États-Unis, les vice-champions du monde en titre ont quelque peu ronronné, notamment dans le premier acte. Il y a bien eu du mouvement, des décalages, des opportunités, mais le déchet technique, à l’image de Kylian Mbappé, dans le dernier geste était trop important. Alors pour dissiper le brouillard, au propre (avec les fumées des différentes animations de l’avant-match qui restaient bloquées par le toit de l’enceinte nordiste), comme au figuré, on a souvent trouvé Michael Olise à l’origine.

75' PIED DROIT, PIED GAUCHE > TRIPLÉ POUR MICHAEL OLISE ! ☄️ Le Stade Pierre-Mauroy EN FOLIE pour saluer la prestation magistrale du crack. FRA 3-1 IDN 🔥 📺 Match à suivre en direct sur TF1 et en streaming sur TF1+ : https://t.co/0kxE7Lu0KQ pic.twitter.com/Uk03iCYjbk — TF1 (@TF1) June 8, 2026

Il faut voir, en fait, la formidable capacité du gaucher à se montrer lumineux lorsqu’il s’agit de distiller la bonne passe longue (15e, 73e) dans le bon tempo ou être très souvent bien placé sur les situations offensives. C’était le cas juste avant le pause, quand Olise soulageait son équipe en reprenant aisément le ballon après un tir contré de Dembélé (1-0, 43e). Il remettait ça juste après le repos d’une lourde frappe absolument imparable (2-0, 49e). Jusqu’au chef-d’oeuvre et cette frappe caressée en lucarne opposée pour faire halluciner tout Pierre-Mauroy (3-1, 75e). C’est à la fois beau et clinique. C’est du Michael Olise, également capable d’effectuer les replis comme ce sprint défensif quelques instants après son deuxième but. « En plus de ça, pour un joueur offensif, il a une capacité à faire des efforts qui est assez remarquable », saluait Didier Deschamps.

Joue-là comme Djorkaeff

Oui, on l’attend surtout de l’autre côté de l’Atlantique pour confirmer et voir s’il est capable d’afficher un tel niveau dans le rendez-vous ultime que représente une Coupe du monde. Mais à 24 ans, Michael Olise a quelque chose de déconcertant tant rien ne semble l’atteindre. Et lorsqu’on se penche sur le volet statistiques, il semble que quelque chose se passe également : après 17 sélections, Olise en est déjà à 7 buts. Soit autant qu’Ousmane Dembélé en 59 matchs avec le maillot bleu. Aucun joueur n’avait autant marqué après 17 capes en équipe de France depuis Youri Djorkaeff il y a tout pile trente ans, en 1996. « Michael est rayonnant de par la saison qu’il a réalisée au Bayern, concluait Deschamps. Avec nous aussi, il a fait de très bonnes choses. Il est en pleine confiance. Il est tellement décisif… On aura besoin d’un Michael à ce niveau. Bravo à lui. »

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