Le France-Irak pourrait être interrompu

Bulletin météo, en voici en voilà ! Pendant que la France suffoque sous cette saleté de canicule, Phildalephie connaîtra aussi une journée chaude lundi pour le prochain match des Bleus face à l’Irak. Les joueurs des deux équipes se réveilleront avec 23 degrés avant que, dans l’après-midi, la foudre apparaisse au-dessus de leurs têtes sous 32 degrés.

Une interruption bien possible

Météo France prévoit en effet des orages dans l’après-midi et en soirée, soit pendant ce match de poule du groupe I disputé au Lincoln Financial Field de Philadelphie à 17h, heure locale. Si les Français sont bien décidés à faire parler la foudre contre l’Irak, ce phénomène météorologique pourrait calmer leurs ardeurs en provoquant l’interruption de la rencontre.

Pendant la Coupe du monde des clubs organisée aux États-Unis l’été dernier, le Chelsea-Benfica avait duré 4 h 30 suite à une interruption de deux heures causée par un orage. Pour rappel, aux USA, dès qu’un éclair est recensé dans un rayon d’environ treize kilomètres, le match doit être automatiquement interrompu pour une durée de 30 minutes.

Évelyne Dhéliat dans le rétro.

Une superstition de Philadelphie pourrait faire perdre les Bleus