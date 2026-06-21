Un cadre allemand forfait pour le reste du Mondial ?

La tuile. Victorieuse au buzzer de la Côte d’Ivoire grâce à un doublé de Deniz Undav (2-1) samedi, l’Allemagne a eu le bonheur de valider son ticket pour les seizièmes de finale mais a peut-être aussi perdu gros. Resté au sol après s’être tordu la cheville au quart d’heure de jeu, le défenseur central Nico Schlotterbeck a serré les dents avant d’être remplacé à la mi-temps par Antonio Rüdiger.

Pour les Éléphants, c’est le cas de Wilfried Singo qui inquiète. Contraint de céder sa place à la 82e minute, après un contact avec Kai Havertz, le joueur de Monaco pourrait être forfait pour le reste du tournoi.

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Le ligament interne touché

En conférence de presse d’après-match, Julian Nagelsmann s’est montré inquiet au sujet de l’état de santé du joueur de Dortmund : « Il a quelque chose au ligament interne. Il passera une IRM demain (dimanche), a assuré le sélectionneur allemand. Honnêtement, ça ne semble malheureusement pas très bon. »

Si Schlotterbeck venait à être forfait pour le reste de la compétition, ce serait un gros coup dur pour la Nationalmannschaft. Malgré son faible nombre de sélections (22), le défenseur de 26 ans est devenu un élément important de la nation, première du groupe E, avec qui il a été titularisé lors des six dernières rencontres. Logiquement, Rüdiger devrait être aligné pour la rencontre face à l’Équateur, jeudi.

Les Brésiliens, eux, prient pour Raphinha.

L’Allemagne écœure la Côte d’Ivoire au buzzer