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Michael Olise ne se voit pas comme un artiste

MBC
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Michael Olise ne se voit pas comme un artiste

Michael Olise ne devait pas plaire aux profs d’arts plastiques. Après les deux passes décisives du numéro 10 des Bleus contre le Sénégal, le peuple français pensait avoir découvert le successeur de Claude Monet, Marcel Duchamp ou Paul Cézanne. Que nenni, Michael Olise « ne se voit pas comme un artiste », mais simplement « comme quelqu’un de créatif ».

« Le foot est un sport magnifique et donc il devrait l’être aussi visuellement  »

Questionné sur la beauté du football par L’Équipe, le nouveau joyau de l’équipe de France juge néanmoins que « le foot peut être de l’art ». Selon le meneur du Bayern Munich« le foot est un sport magnifique et donc il devrait l’être aussi visuellement ». 

Concernant le poste où il se sent le plus à l’aise, Michael Olise est cette fois unanime : c’est en numéro 10. « C’est un rôle un peu plus libre. J’ai grandi en jouant au poste de numéro 10. Donc, pour moi, c’est un peu plus naturel. Bon, peut-être pas en ce moment, car je joue sur l’aile aujourd’hui, mais je pense que c’est ce qui me semble le plus naturel. » Face aux Lions de la Teranga, son replacement dans l’axe du terrain en deuxième mi-temps avait permis à son compère Kylian Mbappé de mettre des coups de pinceau dans la défense sénégalaise.

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MBC

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