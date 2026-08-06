Aaron Ramsey a cru ne jamais remarcher

Aaron Ramsey a encore faim. Celui qui a mis un point final à sa carrière de joueur en avril dernier, avant de débuter celle d’entraîneur à Oxford United en League One, s’est confié auprès de The Telegraph pour revenir sur les moments forts de sa vie de footballeur et les défis du Ramsey coach.

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Et parmi les moments forts, il y en a un que le Gallois aurait bien aimé ne jamais vivre, sa double fracture tibia-péroné contre Stoke City en 2010. 16 ans plus tard, et plus de 500 matchs en pros au compteur, la jambe s’est bien remise, à tel point que Ramsey s’est fixé l’objectif de passer sous les 3h au marathon, une marque atteinte dès la deuxième tentative, à Stockholm en mai dernier, après une première tentative à Londres le mois précédent.

Mais avant ça, il a fallu se remettre d’une blessure qui lui a valu de se luxer la mâchoire tellement il avait hurlé de douleur. Son corps est d’ailleurs toujours marqué par l’incident et une tige métallique : « quand il fait très chaud ou très froid, ça me fait mal de temps en temps ». « À l’époque, je ne savais pas si je pourraix remarcher un jour, sans même parler de rejouer au football », rejoue-t-il, miraculé.

Concernant sa future carrière de coach, celui qui s’est beaucoup inspiré de son ancien coéquipier Mikel Arteta et d’Arsène Wenger se confie : « Je suis quelqu’un d’ambitieux ». À tout juste 35 ans, il prend petit à petit le pli de ce nouveau job, pour lequel il évoque une forme « d’addiction » : « Quand j’ai commencé, il y avait cette sensation grisante que procure le fait de donner. Voir vos idées prendre vie, se développer dans les jeux. C’est un plaisir différent que celui que l’on ressent en jouant. »

Relégué de Championship et privé de transfert à cause de problèmes financiers à Oxford, Ramsey promet déjà un un style offensif et certainement pas un bloc bas.

Au pire si les joueurs se traînent, il pourra toujours les inscrire au marathon.

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