Un ancien taulier d'Arsenal prend sa retraite

Le Rambo du football arrête. Sans club depuis octobre 2025, Aaron Ramsey officialise la fin de sa carrière de footballeur, ce mardi, via un communiqué sur ses réseaux sociaux.

« Cela n’a pas été une décision facile à prendre. Après beaucoup de réflexion, j’ai décidé de prendre ma retraite, écrit le Gallois de 35 ans. Tout d’abord, je veux commencer par le pays de Galles. J’ai eu le privilège de porter la tunique galloise et de vivre tant de moments incroyables… Merci à tous les clubs pour lesquels j’ai eu la chance de jouer. Merci à tous les managers et le personnel qui m’ont aidé à pouvoir vivre mon rêve et à jouer au plus haut niveau. »

Diolch / Thank you. Onto the next chapter 💪🏼 pic.twitter.com/OmJzyZ3lkv — Aaron Ramsey (@aaronramsey) April 7, 2026

Un petit passage à Nice pendant deux ans

Formé à Cardiff City, Ramsey s’est révélé très tôt aux yeux du public en rejoignant Arsenal en 2008, à l’âge de 17 ans. Après onze années passées à Londres, le natif de Caerphilly a multiplié les expériences avec des passages à la Juventus (2019-2022), aux Rangers (2022 en prêt) et à l’OGC Nice (2022-2023).

L’homme aux 86 capes sous le maillot du pays de Galles a effectué deux piges dans son club formateur, avant de s’offrir une dernière expérience de trois mois seulement aux Pumas de Mexico.

Les célébrités peuvent souffler.

Oui, il y a bien des consolantes pour les barrages de la zone Europe