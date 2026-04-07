S’abonner au mag
  • International
  • Pays de Galles

Aaron Ramsey met un terme à sa carrière

CT
5 Réactions
Un ancien taulier d'Arsenal prend sa retraite

Le Rambo du football arrête. Sans club depuis octobre 2025, Aaron Ramsey officialise la fin de sa carrière de footballeur, ce mardi, via un communiqué sur ses réseaux sociaux.

« Cela n’a pas été une décision facile à prendre. Après beaucoup de réflexion, j’ai décidé de prendre ma retraite, écrit le Gallois de 35 ans. Tout d’abord, je veux commencer par le pays de Galles. J’ai eu le privilège de porter la tunique galloise et de vivre tant de moments incroyables… Merci à tous les clubs pour lesquels j’ai eu la chance de jouer. Merci à tous les managers et le personnel qui m’ont aidé à pouvoir vivre mon rêve et à jouer au plus haut niveau. »

Un petit passage à Nice pendant deux ans

Formé à Cardiff City, Ramsey s’est révélé très tôt aux yeux du public en rejoignant Arsenal en 2008, à l’âge de 17 ans. Après onze années passées à Londres, le natif de Caerphilly a multiplié les expériences avec des passages à la Juventus (2019-2022), aux Rangers (2022 en prêt) et à l’OGC Nice (2022-2023).

L’homme aux 86 capes sous le maillot du pays de Galles a effectué deux piges dans son club formateur, avant de s’offrir une dernière expérience de trois mois seulement aux Pumas de Mexico.

Les célébrités peuvent souffler.

Oui, il y a bien des consolantes pour les barrages de la zone Europe

CT

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances
cdm-removebg-preview
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
  • Mondial 2026
Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.