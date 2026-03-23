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L'incroyable stratagème du coach de Brøndby pour enquiquiner la Bosnie

FG
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L'incroyable stratagème du coach de Brøndby pour enquiquiner la Bosnie

De vrais diables, ces Dragons. Alors que la Bosnie et le Pays de Galles s’affrontent ce jeudi, à Cardiff (20h45), pour la demi-finale de barrage d’accession à la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur bosnien a accusé le coach de Brøndby d’avoir monté un plan machiavélique pour déstabiliser son équipe.

Comme le rapporte The Athletic ce lundi, Sergej Barbarez accuse Steve Cooper d’avoir sciemment mis de côté Benjamin Tahirovic lors des dernières rencontres de championnat, de manière à priver l’un des cadres de la sélection bosnienne d’un temps de jeu bienvenu à l’approche du barrage. La raison ? Steve Cooper n’est autre qu’un entraineur (et ancien joueur)… GALLOIS bien sûr !

Une coïncidence, vraiment ?

Considéré comme l’un des joueurs phares du club de Brøndby, actuel 6e du championnat danois, Benjamin Tahirovic (23 ans) avait en effet disparu du XI de départ lors des quatre précédents matchs de championnat, de quoi alimenter les rumeurs de complot contre la sélection bosnienne.

Face à ces accusations, la communication du club danois a bien entendu tenté d’éteindre le feu, déclarant que « la mise de côté de Tahirovic n’avait rien à voir avec le barrage international mais plutôt à des problématiques internes à la vie du club ». Pas de quoi vraiment calmer les tensions à quelques jours d’un barrage importantissime pour les deux nations, dont le vainqueur retrouvera l’Italie ou l’Irlande du Nord en finale pour un ticket en Coupe du Monde 2026.

Une trogne un stratagème de fou furieux !!

Les supporters du Brøndby démontent des grilles pour mieux voir le match

FG

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