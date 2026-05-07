Ferland Mendy n'envisagerait finalement pas de prendre sa retraite

Changement de version. Alors que certaines rumeurs envisageaient une retraite de l’international tricolore Ferland Mendy en cas de mauvaise rééducation après sa rupture du tendon droit fémoral, RMC Sport assure que le défenseur du Real Madrid n’envisage pas de raccrocher les crampons.

Un retour espéré au début de la saison prochaine

Victime d’une rupture du tendon droit fémoral assorti d’une luxation osseuse face à l’Espanyol Barcelone dimanche dernier et remplacé dès le quart d’heure de jeu (0-2), Mendy pourrait être de retour dès le début de la saison 2026-2027 selon un scénario qualifié de « très optimiste » par RMC Sport. En tout cas, l’ancien Lyonnais devrait être opéré la semaine prochaine.

En espérant que cette fois c’est la dernière.

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