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Endrick prend la défense de Mbappé

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Endrick prend la défense de Mbappé

L’attaquant est le premier défenseur. Endrick a parfaitement appliqué le célèbre adage de Johan Cruyff pour évoquer Kylian Mbappé, son coéquipier au Real Madrid, constamment critiqué sur son influence dans le jeu du club merengue. Le jeune Brésilien, actuellement en prêt à l’Olympique lyonnais, s’est confié à ce sujet dans le dernier numéro de SO FOOT : « Honnêtement, je m’en fiche un peu (de ce qui est dit sur Mbappé). Moi, ce que je vois, c’est qu’il aide le Real en marquant beaucoup de buts. J’espère d’ailleurs qu’il remportera à nouveau le Soulier d’or européen, comme il l’a fait la saison dernière. »

Les bons conseils de Kyks

Arrivés en même temps au Real Madrid, Endrick et Mbappé ont noué une relation de confiance lors d’une trêve internationale à laquelle les deux buteurs n’ont pas pris part. « On s’est retrouvés un peu seuls à Madrid. À la fin des entraînements, on restait tous les deux à enchaîner les frappes, il me donnait des conseils sur sa façon de tirer, révèle le natif de Taguatinga. Là, j’avais juste pour moi un joueur qui a remporté la Coupe du monde à 19 ans et qui marque plus de 40 buts par saison. »

Il a trouvé un conseiller tactique spécialisé dans la finition.

Le nouveau numéro de So Foot est disponible en kiosque et en numérique depuis ce jeudi 7 mai

Le père d’Endrick en veut au Real Madrid

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