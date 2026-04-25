Le père d’Endrick en veut au Real Madrid

Le Real Madrid, club de tous les maux. Lancé dans une course contre la montre pour convaincre Carlo Ancelotti de l’amener dans ses bagages à la Coupe du monde, Endrick s’éclate depuis le début de son prêt à Lyon. Peu utilisé dans la capitale espagnole, l’attaquant brésilien revit sur les bords du Rhône. « Les attentes sont très élevées, et après le match contre le PSG, Ancelotti a encore plus de soucis à se faire, a salué son père, Douglas Ramos, sur ESPN ce samedi. Mais Endrick garde les pieds sur terre. Il pense que s’il joue bien lors des quatre prochains matchs avec Lyon, il pourra participer à la Coupe du monde. »

Durante o Equipe F, Douglas Sousa, pai de Endrick, falou sobre a expectativa para a convocação do filho para a seleção brasileira para a Copa do Mundo.#EquipeF #FutebolNaESPN #Endrick pic.twitter.com/fFkNfLs8Dk — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) April 24, 2026

Plus important encore, le paternel se félicite de voir sa star de fils retrouver un sourire que la Casa Blanca lui avait volé. « Il a enfin trouvé le bonheur. Nous sommes tous heureux, c’est le plus important, a-t-il insisté. Endrick dit souvent que son terrain de jeu, c’est le terrain de football. Ce qu’il voulait, c’était jouer au football. D’une certaine façon, au Real, on lui a retiré son terrain de jeu. »

Merci pour le football.