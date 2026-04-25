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Aucune poursuite pénale à la suite de la mort de Diego Jota

TM
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Aucune poursuite pénale à la suite de la mort de Diego Jota

La Haute Cour de justice de la province de Zamora a statué au sujet de l’accident de voiture qui a causé la mort de Diogo Jota et de son frère André Silva, le 3 juillet 2025. Après avoir examiné les preuves sur les lieux et les rapports d’experts en collisions routières, le tribunal espagnol a acté qu’aucune poursuite pénale ne peut être engagée, selon The Athletic. L’enquête a déterminé que l’un des pneus du véhicule du joueur de Liverpool a éclaté à haute vitesse, alors qu’il doublait un autre véhicule, ce qui l’a amené à s’écraser contre le terre-plein central et à prendre feu.

Une action au civil encore possible

D’après une source du Tribunal supérieur de justice de Castille-et-León, relayée par le média britannique, il est encore possible pour les parties concernées d’« intenter une action au civil pour réclamer ce qu’elles jugent approprié  ». Pour rappel, Diogo Jota, à qui le PSG a rendu hommage mi-avril, a porté les couleurs de Liverpool pendant cinq ans et avait notamment soulevé la Premier League avec les Reds et une deuxième Ligue des nations avec le Portugal avant de périr dans ce tragique accident.

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TM

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