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Le beau geste du PSG en mémoire de Diogo Jota

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Le beau geste du PSG en mémoire de Diogo Jota

Personne ne l’a oublié. A la veille du quart de finale retour de Ligue des champions entre Liverpool et le PSG, le club parisien a tenu à rendre hommage ce lundi soir à Diogo Jota, attaquant des Reds décédé en juillet dernier avec son jeune frère André dans un terrible accident de voiture.

L’ensemble de l’effectif parisien, accompagné de Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, s’est rendu sur le mémorial dédié à l’ancien attaquant portugais aux abords d’Anfield. Plusieurs d’entre eux le connaissaient évidemment très bien, à l’image de Joao Neves, Vitinha, Nuno Mendes ou encore Gonçalo Ramos qui le côtoyaient en sélection.

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Les quatre joueurs portugais et Luis Campos tenaient d’ailleurs chacun un bouquet de roses blanches en mémoire de leur compatriote. Tous les champions d’Europe ont évidemment également rendu hommage aux victimes du drame d’Hillsborough, survenu le 15 avril 1989. Si le match ne pouvait donc pas se jouer le jour anniversaire de cette tragédie, les joueurs porteront un brassard noir et une minute de silence sera observée mardi avant le coup de sifflet, comme précisé par le PSG sur X.

Un moment qui s’annonce chargé en émotions à Anfield.

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LL

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