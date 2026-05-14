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Vers un report de la finale du Championship ?

UL
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Vers un report de la finale du Championship ?

The bureau of ledends ! La finale de Championship est menacée en raison… d’une grosse affaire d’espionnage. Programmée samedi 23 mai prochain entre Hull City et Southampton, elle pourrait être décalée car les Saints sont dans la tourmente. La fédé anglaise pourrait avoir besoin de temps pour décider d’une éventuelle exclusion des Sudistes, après la révélation de preuves d’espionnages avant la demi-finale de play-offs contre Middlesbrough, comme le raconte The Telegraph.

Une affaire d’espionnage

Une commission disciplinaire indépendante doit examiner les preuves fournies par Middlesbrough. Boro a clairement fait savoir qu’il réclamait les sanctions sportives les plus sévères, ce qui signifierait l’exclusion de Southampton des barrages, après avoir accusé publiquement le club de tricherie. Pour lui, un membre du staff de Southampton a espionné une séance d’entraînement avant le match des play-offs, qui s’est soldé par une victoire de Southampton. William Salt, de son prénom, aurait filmé une séance depuis un arbre. Une décision sera prise le 19 mai. La finale, programmée le 23 mai, pourrait être reportée.

C’est juste un journaliste resté bloqué dans les années 1980.

Un club anglais accusé d’espionnage

UL

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