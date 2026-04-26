S’abonner au mag
  • FA Cup
  • Demies
  • Manchester City-Southampton (2-1)

Pep Guardiola piqué par un journaliste

MBC
2 Réactions
Pep Guardiola piqué par un journaliste

Les supporters de City en prennent toujours plein la gueule pour leur manque d’enthousiasme. Qualifié en finale de la FA Cup pour la quatrième fois d’affilée à la suite de la victoire de son équipe contre Southampton, Pep Guardiola a eu un échange assez cocasse avec un journaliste britannique. Alors qu’il venait de poser ses fesses en conférence de presse, le coach catalan a montré son étonnement quant aux nombres de journalistes présents pour lui dégainer une question.

« Ils viendront pour la finale, tu verras »

« Il n’y a pas beaucoup de journalistes ici. C’est comme si ce match n’était pas important. Ce ne sont que les bons qui sont ici, c’est ça ? », a-t-il questionné avec ironie. En réponse, un journaliste lui a déclaré sèchement « comme le soutien à ton équipe », en référence aux supporters des Skyblues, peu nombreux et surtout peu bruyants dans les travées de Wembley contre Southampton.

Ce tacle digne des grandes heures de l’ancien homme de main de Guardiola Fernandinho, le coach de City l’a reçu avec le sourire : « Peut-être que tu as raison. Ils viendront pour la finale, tu verras. » Réponse le 16 mai prochain contre Chelsea ou Leeds, l’autre demi-finale à suivre ce dimanche.

Pep doit réveiller ses fans avec un son d’Oasis.

Renversant, Manchester City file en finale de la Cup pour la 4e fois d’affilée

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

03
Revivez Angers - PSG (0-3)
Revivez Angers - PSG (0-3)

Revivez Angers - PSG (0-3)

Revivez Angers - PSG (0-3)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.