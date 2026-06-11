Les supporters ivoiriens privés de Coupe du monde

Cela commence à devenir une habitude. Après Omar Artan, c’est au tour des supporters ivoiriens de se heurter à la politique migratoire américaine. Les fans des Éléphants venus de Côte d’Ivoire ne devraient pas pouvoir se rendre aux États-Unis pour suivre leur sélection à la Coupe du monde, faute de visas accordés selon l’AFP.

« Les supporters ont renoncé au voyage parce que l’État américain ne veut pas voir des supporters de certains pays, dont la Côte d’Ivoire, sur son sol. Les États-Unis ont été clairs avec nous en disant qu’ils ne voulaient pas voir nos supporters », a expliqué Julien Kouadio Adonis, président du Comité national des supporters des Éléphants.

500 supporters lésés

La Côte d’Ivoire disputera donc ses matchs sans une partie de ses supporters venus du pays. Seuls quelques membres du comité ont été autorisés à voyager vers les États-Unis, afin d’« encadrer les supporters déjà présents » sur place.

Julien Kouadio Adonis espérait pourtant emmener près de 500 supporters ivoiriens au Mondial. Finalement, les Éléphants devront faire sans eux en tribunes. Après les officiels, les arbitres et maintenant les supporters, la Coupe du monde américaine continue de trier à l’entrée.

Alors, on prend les paris : quel sera le prochain scandale de ce Mondial ?

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