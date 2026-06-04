Un international ivoirien fait du pied au Paris Saint-Germain

Yan two three… Présent en conférence de presse avant d’affronter la France avec la Côte d’Ivoire ce jeudi soir à Nantes, Yan Diomandé a été interrogé sur son avenir. Après une saison particulièrement réussie en Bundesliga avec le RB Leipzig (36 matchs, 13 buts et 10 passes décisives), l’ailier bourré de confiance en lui a tapé dans l’œil de pas mal de clubs et il semble déjà clair que du haut de ses 19 ans, il ne fera pas une Francesco Totti du côté de la Saxe.

Faire plaisir au papa

De là à l’imaginer rejoindre le Paris Saint-Germain dès cet été ? L’intéressé ne dirait pas non et il ne s’en cache d’ailleurs pas vraiment : « Le Paris Saint-Germain est une équipe que j’aime depuis petit. Mon père est supporter et c’est une équipe que j’admire en tant que fan de football. » Dans la foulée, Diomandé a précisé à Téléfoot « qu’avec le français, l’adaptation ne va pas être difficile », tout en rappelant qu’il est encore un joueur du RB Leipzig, avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2030.

Le problème, c’est que quelques semaines plus tôt, l’international ivoirien avait tenu le même discours… à propos de Liverpool. Dans un live diffusé sur TikTok, Diomandé avait ainsi affirmé vouloir « jouer avec Liverpool », qui aurait montré son intérêt pour le recruter, afin de réaliser le « rêve » de son père : « jouer à Anfield. »

Quand on vous dit qu’un éléphant ça trompe énormément…

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