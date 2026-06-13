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William Saliba évoque la différence entre club et sélection

MBC
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William Saliba évoque la différence entre club et sélection

Le coq français est si lourd que ça ? Les amis de Dégaine s’occuperont de déterminer le poids réel du maillot de l’équipe de France, mais une chose est sûre, symboliquement, ce tissu pèse plus lourd  qu’en club d’après les mots de William Saliba, interviewé par France Football à l’aube de la Coupe du monde.

« Avec ce maillot, on porte aussi notre rêve d’enfant »

« C’est une pression différente. L’équipe de France, c’est le Graal », pose d’emblée le défenseur d’Arsenal lorsqu’on lui demande de comparer la vie et en club et en sélection. « Tu portes la responsabilité de tout un pays, même ceux qui n’aiment pas le foot te regardent. Le maillot pèse vraiment plus lourd. D’ailleurs, je me souviens qu’au début, je ressortais plus fatigué après un match en bleu. » William Saliba justifie cette pression « parce qu’avec ce maillot, on porte aussi notre rêve d’enfant. »

Dans cet entretien fleuve, le défenseur central des Bleus, touché au dos depuis sa fin de saison avec les Gunners, a aussi raconté ses premières émotions devant les performances de l’équipe de France : « Les souvenirs de Zinédine Zidane en 2006 sont gravés au fond de moi. J’ai eu le sentiment, quand ils se sont qualifiés pour la finale du Mondial, que c’est tout le pays qui a explosé de joie. J’ai l’impression que c’était encore plus fort qu’en 2018. Je rêve de réussir ça à mon tour. » Et de conclure : « On a une équipe incroyable qui va au Mondial pour le gagner. »

L’humilité a disparu.

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