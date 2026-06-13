Pronostic Brésil Maroc : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026

Analyse du match Brésil – Maroc pour la Coupe du monde 2026. Découvrez notre pronostic avec un pari recommandé sur la victoire du Brésil.

Informations clés Le Brésil a gagné 3 de ses 5 derniers matchs.

Maroc invaincu sur ses 5 derniers matchs.

Dernière confrontation : Maroc 2-1 Brésil en 2023.

Absence probable de Neymar pour le Brésil.

Infos du match Stade New York New Jersey Stadium (East Rutherford, NJ, USA) — capacité 82 500 Compétition World Cup 2026 Tour / Journée Journée 1 Entraîneur Brésil Carlo Ancelotti Entraîneur Maroc Mohamed Ouahbi

Le Brésil entre en scène pour la Coupe du monde 2026 avec un premier match face au Maroc. Les deux équipes commencent leur parcours dans le groupe C, où le Brésil part favori. Mais attention, le Maroc n’est pas en reste. Les Lions de l’Atlas, demi-finalistes en 2022, arrivent avec une solide série d’invincibilité. Un test d’entrée pour la Seleção de Carlo Ancelotti, qui doit composer avec l’absence probable de Neymar et les doutes autour de sa défense.

Le Brésil cherche à imposer sa loi, mais le Maroc arrive en confiance

Forme Brésil

Date Domicile Score Extérieur Résultat 06/06/2026 Brésil 2-1 Égypte W 31/05/2026 Brésil 6-2 Panama W 01/04/2026 Brésil 3-1 Croatie W 26/03/2026 Brésil 1-2 France L 18/11/2025 Brésil 1-1 Tunisie D

Le Brésil a retrouvé des couleurs avec trois victoires récentes, dont un festival offensif contre le Panama (6-2). La défaite contre la France reste une ombre au tableau. Mais sous Carlo Ancelotti, la Seleção démontre une attaque prolifique. Vinícius Junior et Endrick sont attendus pour pallier l’absence de Neymar. Le défi est de taille : maintenir le rythme sans trop exposer une défense parfois friable.

Forme Maroc

Date Domicile Score Extérieur Résultat 07/06/2026 Maroc 1-1 Norvège D 02/06/2026 Maroc 4-0 Madagascar W 26/05/2026 Maroc 5-0 Burundi W 31/03/2026 Maroc 2-1 Paraguay W 27/03/2026 Maroc 1-1 Équateur D

Le Maroc se présente fort d’une série sans défaite. Des victoires nettes contre Madagascar et le Burundi illustrent une attaque efficace. Brahim Díaz, buteur contre la Norvège, est un atout offensif. Néanmoins, les absences en défense centrale, notamment celle de Nayef Aguerd, pourraient peser lourd face à l’armada brésilienne. Pour plus de détails sur l’équipe marocaine, consultez cet article.

Historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur 25/03/2023 Maroc 2-1 Brésil

Le Maroc avait surpris le Brésil lors de leur dernière confrontation en 2023. Un match qui montre que les Lions de l’Atlas peuvent rivaliser avec les meilleurs. Mais cette fois, le contexte est différent, et le Brésil est déterminé à rétablir l’ordre.

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Le Brésil doit prouver sa suprématie, mais rien n’est jamais acquis en football. L’incertitude fait partie du jeu.

L’apogée du Maroc est-il derrière lui ?