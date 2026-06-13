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Didier Deschamps déstresse Brigitte Macron

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Didier Deschamps déstresse Brigitte Macron

Elle n’en disait pas autant sur les féministes. Dans les colonnes du Parisien ce samedi, Brigitte Macron est revenue sur sa relation avec un certain… Didier Deschamps. La femme du président a, entre autres, raconté sa première rencontre avec le sélectionneur des Bleus : « C’était à Clairefontaine en 2018. Nous étions venus avec mon mari encourager l’équipe de France avant le Mondial. On sentait qu’il y avait un très grand respect des joueurs pour leur sélectionneur et réciproquement. C’était un vrai collectif avec un vrai leader. »

Le professeur Deschamps

Depuis, Brigitte Macron et Didier Deschamps ont l’habitude de se croiser. Les deux se côtoient quatre semaines par an pour mener à bien les opérations Pièces Jaunes. Des moments où la première dame a découvert un homme « qui a un grand sens de l’humour et un certain talent pour vous mettre à l’aise. » « Quand je suis avec lui pour un discours, une interview ou une inauguration, je suis moins stressée. Il a une faculté de comprendre très rapidement les personnalités des uns et des autres. Un peu comme un professeur », ajoute même celle qui était prof de théâtre.

Avant de partir bronzer au fort de Brégançon cet été avec son mari Emmanuel, Brigitte Macron a aussi révélé l’amour que portent son fils et ses petits-fils à DD. « Ce sont des fans de Didier parce que c’est le seul à avoir rempli tous les rôles – joueur, entraîneur, sélectionneur – avec autant de réussites. Ils sont très heureux de voir ma complicité avec lui. »

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