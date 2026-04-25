Le champion de D5 anglaise sacré dans le temps additionnel du dernier match de la saison

Ça sent la bière jusqu’ici. La National League anglaise est une sorte de foutoir du football anglais : 24 équipes croisent le fer toute l’année pour espérer atteindre la League Two. Une seule équipe est promue directement. Les équipes classées de la deuxième à la septième place disputent des play-off. Ce printemps, la bataille pour le titre est dingue. À l’affiche de ce 46e match de la saison ? Rochdale, à domicile, compte 106 points avant la rencontre. « The Dale » – la Vallée – trône en tête de la cinquième division depuis qu’elle a remporté un match homérique à Braintree, le week-end dernier, marquant le but de la victoire à la… 99e minute.

Derrière les Bleus trône York City, qui réalise une saison folle. Ce samedi, à Rochdale, la partie se dirige vers un 0-0 qui couronne les locaux quand Emmanuel Dieseruvwe, le héros de Braintree, surgit et ouvre le score. On joue la 95e minute, le Spotland stadium devient dingue. Son équipe est quasiment promue.

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Sauf que York a de la ressource. À la 103e de la rencontre, Josh Stones surgit et marque un but de crevard, un vrai, pour envoyer York en quatrième division anglaise, dix ans après l’avoir quittée. Les fans des Rouges surgissent et envahissent la pelouse, puis soulèvent le trophée devant des tribunes vides. Rochdale, descendu de League 2 en 2023, disputera les play-off.

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Scénario de film.

Malgré une différence de buts de +61, ce club anglais n’est même pas premier de son championnat