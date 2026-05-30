Le PSG douché d'entrée par Arsenal !

Stupeur à Budapest. Il n’a fallu que six minutes de jeu pour que cette finale de Ligue des champions ne fournisse son premier frisson, aux 67 000 supporters de la Puskàs Arena. Et c’est Arsenal qui a frappé en premier ! Opportuniste sur un contre de Martin Ødegaard, Kai Havertz a e pris tout son temps pour entrer dans la surface, se faire couler un café et tromper Matveï Safonov d’une puissante frappe sous la barre.

L’homme des finales ?

En ouvrant le score face à Paris, Havertz montre qu’on peut compter sur lui dans les finales de C1. Déjà buteur avec Chelsea en 2021 contre Manchester City, il avait alors inscrit le seul but du match, et permis aux Blues de gagner la coupe aux grandes oreilles.

Rebelote en rouge, cette fois ?