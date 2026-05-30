À Paris, une retransmission de PSG-Arsenal annulée en dernière minute

La connexion risque de saturer à Bercy. Désireux de satisfaire son public supporter du PSG ou tout simplement fan de foot, le rappeur Bouss, qui se produit ce samedi soir à l’Accor Arena, avait promis une retransmission du match en direct de la plus grande salle de concert d’Europe. Une idée pas si bête, finalement tombée à l’eau.

La société de production, dans un mail aux détenteurs de billets, a simplement indiqué que la retransmission du match ne pourra pas être possible, « pour des raisons indépendantes de [leur] volonté », sans préciser de qui vient cette décision. À noter que, hasard des différents calendriers, trois gros concerts ont lieu ce samedi soir dans la capitale. Bouss, donc, mais aussi Aya Nakamura au stade de France et Damso à Paris La Défense Arena.

Et encore, heureusement que l’horaire a été avancé.