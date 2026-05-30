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Arsène Wenger parie sur Arsenal

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Arsène Wenger parie sur Arsenal

Il y a le droit de parier après 76 ans ? Proche de ramener la Ligue des champions à Arsenal en 2006, Arsène Wenger y croit dur comme fer : ce samedi 30 mai face au PSG, les Gunners vont ramener la coupe aux grandes oreilles à la maison. Sur le site de l’UEFA, l’ancien entraîneur du club du nord de Londres juge qu’« Arsenal a les moyens de remporter cette finale. »

« Je pense toujours qu’une finale est un 50/50, mais si je devais parier, je miserais plutôt sur Arsenal que sur le Paris Saint-Germain », déclare Wenger avant de dévoiler ses arguments : « La principale force de cette équipe d’Arsenal, c’est sa capacité à garder sa cage inviolée, et en finale, c’est crucial. Ensuite, il faudra être efficace. Votre moment viendra et vous devrez être impitoyables.»

« Le Paris Saint-Germain possède un énorme potentiel offensif »

Habitué à s’asseoir sur les sièges moelleux du Parc des Princes, Arsène Wenger a aussi évoqué les atouts du PSG. « Le Paris Saint-Germain possède un énorme potentiel offensif, mais Arsenal compte aussi sur des qualités individuelles et une grande efficacité sur les coups de pied arrêtés, ce qui peut s’avérer crucial en finale.»

Ce n’est pas une blague, mais les touches pourraient aussi être décisives.

Les Parisiens feront la sieste à Budapest

MBC

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C'est une putain de bonne question !

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