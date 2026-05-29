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Pas de vainqueur entre la Bosnie et la Macédoine

TB
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Pas de vainqueur entre la Bosnie et la Macédoine

Bosnie 0-0 Macédoine

Le match que l’Italie n’a pas regardé. Alors que la préparation pour la Coupe du monde a commencé, la Bosnie défiait l’ancien bourreau de la Nazionale, la Macédoine, ce vendredi soir à Sarajevo. Une rencontre soldée par un triste match nul et un score vierge (0-0). Dans une rencontre à laquelle la légende locale Edin Džeko n’a pas participé, les Bosniens ont pourtant beaucoup tenté, sans jamais parvenir à trouver la faille.

De bon ou mauvais augure pour la Coupe du monde ?

Les Golden Lilies ont encore un match amical pour retrouver leur efficacité offensive, le samedi 6 juin face au Panama, autre qualifié surprise pour le tournoi nord-américain. Viendront ensuite les choses sérieuses, au sein d’une poule B composée du Canada, de la Suisse et du Qatar.

Il y a la place pour prendre au moins un point.

Deux des pires cauchemars de l’Italie vont s’affronter avant le Mondial

TB

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