Les confidences du ramasseur de balle qui a volé l'antisèche de Donnarumma

Le plus jeune douzième homme de l’histoire. Afan Cizmic, 14 ans, a contribué à la qualification de la Bosnie-Herzégovine en Coupe du monde, en dérobant l’antisèche de Gianluigi Donnarumma pendant la séance de tirs au but.

Le ramasseur de balle, devenu une véritable star dans son pays, s’est confié dans les colonnes de La Gazzetta ce mercredi : « Pendant tout le match, j’ai pensé à la manière dont j’aurais pu aider mes idoles. Ça a été un défi compliqué. Lors du premier tir au point de penalty de Tahirovic, j’ai vu Donnarumma regarder une feuille et la laisser au bord de la surface de réparation. J’ai couru sur le terrain pour la prendre, c’était un choix instinctif et du cœur. Sans penser aux conséquences ni aux jugements. Je voulais seulement faire quelque chose d’utile pour mon pays. »

Donnarumma complètement déstabilisé

Le geste d’Afan a plongé Gianluigi Donnarumma dans une fureur noire. « Donnarumma pensait que le responsable était un steward, et il a commencé à crier contre l’un d’eux. Ensuite, il a essayé d’arracher le petit papier de Vasilj ; l’arbitre a été contraint d’intervenir pour l’arrêter », se rappelle le jeune homme. L’ancien portier du Paris Saint-Germain n’est pas parvenu à stopper le moindre tir au but.

Dans le futur, Afan Cizmic compte faire parler de lui pour ses prouesses footballistiques. Pensionnaire des équipes jeunes du Čelik Zenica, le fan de Cristiano Ronaldo rêve de fouler la pelouse de Zenica sous le maillot de la sélection bosniaque.

Des retrouvailles avec les ramasseurs de balle marocains lors de la Coupe du monde 2030 ?

L’antisèche de Donnarumma, volée par un Bosnien, vendue aux enchères