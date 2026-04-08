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Le football corse perd une de ses légendes

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Le football corse perd une de ses légendes

L’adieu aux larmes. Gardien emblématique du SC Bastia de 1963 à 1970 avec lequel il a été champion de D2 en 1968, Paul Orsatti s’est éteint samedi 4 avril à l’âge de 84 ans. Celui qui a écumé les clubs du sud de la France comme joueur puis comme entraîneur après son aventure avec les Lions de Furiani, de Toulon (1970-1972) à Martigues (1988-1992), en passant par l’Olympique avignonnais (1972-1973), était également un pionnier de l’UNFP.

Pionnier de l’évolution du statut de joueur professionnel en France

Le syndicat des joueurs professionnels du football français a d’ailleurs rendu un hommage poignant au Chat de Quenza dans un communiqué publié mardi : « Paul Orsatti était bien plus qu’un gardien de talent. Il était un homme engagé. Membre actif de l’UNFP, il a joué un rôle déterminant dans l’évolution du statut des joueurs professionnels et dans la création de la Charte du football en 1972, aux côtés de Philippe Piat, Guy Lassalette, Jean-Claude Bras et Claude Le Roy. Un combat fondateur, dont les joueurs d’aujourd’hui sont encore les héritiers. »

Le football tricolore reconnaissant.

Bastia laisse (encore) passer sa chance, pas Yadaly Diaby

LB

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