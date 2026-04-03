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Bastia laisse (encore) passer sa chance, pas Yadaly Diaby

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Bastia laisse (encore) passer sa chance, pas Yadaly Diaby

Et le but de la soirée de deuxième division française est pour… Yadaly Diaby ! Premier homme à faire trembler les filets en Ligue 2 ce vendredi, le joueur de Grenoble a trouvé la lucarne d’un superbe enroulé pour ouvrir le score dès la neuvième minute. Sauf que si Jessy Benet l’a imité sur penalty, Clermont a égalisé à chaque fois : par Allan Ackra d’abord, puis par Ivan M’Bahia. Rodez a quant à lui concédé le nul à Dunkerque après avoir mené et manque de revenir à trois unités du podium alors qu’Annecy, en infériorité numérique dès la demi-heure de jeu en raison du carton rouge de Travis Patterson, s’est imposé sur la plus courte des marges devant Guingamp.

En bas, pas de changement

Mais l’enjeu le plus important de cette 29e journée était sans doute la course au maintien (ou plutôt à la place de barragiste), avec une sorte de finale opposant Bastia (lanterne rouge) à Amiens (disputée à Rodez, et non pas en Corse) et le déplacement de Laval (avant-dernier) sur la pelouse du Red Star. À ce petit jeu-là, il ne s’est… rien passé de vraiment notable, tout le monde ayant pris un point. Les Tango sont allés le chercher avec les dents tandis que les Insulaires, s’ils ont bien réagi face à la réalisation des visiteurs, ont sans doute laissé passer leur dernière chance puisqu’ils restent à trois longueurs de leurs deux concurrents directs. Difficile d’espérer quelque chose quand on ne gagne jamais…

  Bastia 1-1 Amiens

Buts : Tomi (23e) pour Bastia // Koré (11e) pour Amiens

  Annecy 1-0 Guingamp

But : Casadei (63e)

  Dunkerque 1-1 Rodez

But : Bardeli (73e) pour Dunkerque // Arconte (25e) pour Rodez

  Red Star 0-0 Laval

  Grenoble 2-2 Clermont

Buts : Diaby (9e) et Benet (39e, SP) pour Grenoble // Ackra (26e) et M’Bahia (67e) pour Clermont

Le prochain Bastia-Amiens se jouera ni en Corse, ni en Picardie

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