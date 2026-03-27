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Le prochain Bastia-Amiens se jouera ni en Corse, ni en Picardie

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Le prochain Bastia-Amiens se jouera ni en Corse, ni en Picardie

Pour une fois que ce n’est pas aux États-Unis ou aux Émirats. Pour sanctionner les supporters corses du bazar fichu lors de la réception de Boulogne, la Commission des compétitions de la LFP a tranché : Bastia-Amiens se tiendra le vendredi 3 avril prochain au stade Paul-Lignon de Rodez comme l’a proposé le club hôte.

Une balle dans les pieds corses

En apparence, une telle décision n’a rien d’exceptionnel, mais le fait de disputer cette rencontre sur terrain neutre pourrait quelque peu influencer la course au maintien en Ligue 2 en constituant un nouveau déplacement pour Tom Ducrocq et sa bande. En effet, les deux équipes sont à la traîne, Bastia étant lanterne rouge à trois points de la place de barragiste d’Amiens. Justement, les Picards sont aussi englués dans les bas-fonds du classement, pointant à cinq points des quatorzième et quinzième places respectivement tenues par Clermont et Nancy.

Un choc au sous-sol.

Le Mans sur le podium de Ligue 2, Montpellier à l’affût et Bastia peut avoir peur

SW

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