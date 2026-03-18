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  • Bastia-Boulogne (0-1)

Bastia sanctionné après les incidents contre Boulogne

UL
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Bastia sanctionné après les incidents contre Boulogne

Furiani fait peau neuve, pas ses supporters. Contre Boulogne, vendredi dernier, Bastia a mis un nouveau clou dans le cercueil de sa saison galère : une défaite (0-1), un penalty raté et une grosse colère de ses supporters. En tribunes, ces derniers ont commencé par brûler un drapeau. Ensuite, après le coup de sifflet final, ils ont fait irruption dans les couloirs du stade, tentant d’envahir les vestiaires des joueurs. Si le calme est revenu, la lanterne rouge de Ligue 2 a été sanctionnée par la LFP.

Un match sur terrain neutre

« Au regard de la gravité des faits, du risque de réitération et afin de garantir le bon déroulement des compétitions », la commission de discipline a précisé dans un communiqué que le match Bastia-Amiens, prévu le 3 avril prochain, se déroulera sur terrain neutre et à huis clos. La décision définitive de la LFP sera rendue le 8 avril prochain. Des incidents avaient aussi émaillé la rencontre Bastia et le Red Star, en décembre dernier. Bastia ne compte que trois victoires cette saison en championnat. Si Amiens, barragiste, ne reste qu’à quatre points, la donne se complique encore un peu plus pour les Corses.

Il faut rappeler Frédéric Antonetti.

UL

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