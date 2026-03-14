Des fans tentent d’envahir le vestiaire à Bastia

Rude saison, à Bastia. Alors que le stade Armand-Cesari a fait peau neuve, l’équipe ne suit pas sur le terrain : lanterne rouge de Ligue 2, le club ne compte que trois victoires en championnat. Et si la place de barragiste reste mathématiquement possible sur le papier, Amiens (seizième) se trouvant à quatre points, les Corses ont de nouveau déçu ce vendredi avec une défaite sur la plus courte des marges face à Boulogne malgré un penalty potentiellement égalisateur (raté par Christophe Vincent).

🚨💣 BREAKING ! DES SUPPORTERS DU SC BASTIA SONT ENTRÉS DANS LES VESTIAIRES D'ARMAND-CESARI ! 💙🤍 Ils étaient une centaine et ont provoqué un mouvement de foule. La situation a fini par se calmer, au bout d'une demi-heure. 😕 📽️ @icircfm pic.twitter.com/vo4LH5zpLe — Actu Ligue 2 (@L2Actu_) March 13, 2026

De quoi amplifier la colère des supporters locaux, qui ont souhaité le faire savoir après ce match comptant pour la 27e journée. Un début de feu a ainsi été observé dans les tribunes et des bombes agricoles ont été lancées, mais la suite a été un peu plus intense : des dizaines de fans se sont infiltrés dans les couloirs du stade, et ont tenté d’envahir le vestiaire des joueurs. Cependant, le calme est vite revenu… Avant une nouvelle tempête plus imposante ?

Le Mans sur le podium de Ligue 2, Montpellier à l’affût et Bastia peut avoir peur