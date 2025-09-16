S’abonner au mag
Boulogne tient sa première victoire, Bastia nouvelle lanterne rouge

JD
Boulogne tient sa première victoire, Bastia nouvelle lanterne rouge

Boulogne 1-0 Bastia

But : Mpembele Boula (82e) pour Boulogne

Ce duel comptant pour la clôture de la première journée de Ligue 2 voyait s’affronter les deux équipes les plus mal classées du championnat. En fin de compte, c’est Boulogne-sur-Mer (qui a remplacé l’AC Ajaccio en L2 au pied levé) qui tire son épingle du jeu en l’emportant par le plus petit écart (1-0) et cède sa place de lanterne rouge au SC Bastia.

Dans le premier acte, ce sont les Corses qui se montrent les plus offensifs, mais peinent à concrétiser face à un Azamat Uriev des grands soirs. Le match manque de rythme, et l’USBCO résiste vaille que vaille pour arracher son premier point de la saison. Remplaçant peu après l’heure de jeu de Noah Fatar, Exaucé Mpembele finit par libérer le stade de la Libération en inscrivant le seul but de la partie à dix minutes du terme.

À la suite d’une relance en pivot mal maîtrisée de Tom Meynadier, l’ancien milieu de la réserve de Lorient récupère le ballon à l’entrée de la surface et envoie une grosse frappe au ras du sol contre laquelle Johny Placide ne peut rien faire. Premier but en Ligue 2 pour lui, première victoire de la saison pour son club, désormais à un point du Mans, barragiste.

Ça valait la peine de rater les deux premiers matchs de C1 de la soirée !

Ils vont illuminer cette saison de Ligue 2

JD

