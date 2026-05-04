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L'arbitre de Bayern-PSG va rappeler de bons souvenirs aux Parisiens

VM
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L'arbitre de Bayern-PSG va rappeler de bons souvenirs aux Parisiens

Bonne nouvelle pour le PSG ? L’UEFA a désigné ce lundi l’arbitre qui officiera mercredi soir (21 heures) à l’occasion de la demi-finale retour de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Il s’agit de l’expérimenté portugais João Pinheiro.

Aux bons souvenirs du PSG

Cette saison, le Lusitanien a arbitré 9 matchs de C1 (dont deux en tours préliminaires), un match de Ligue Europa et un autre de Ligue Conférence. Il était surtout au sifflet lors de deux moments importants du football français : le sacre du PSG en Supercoupe d’Europe face à Tottenham (2-2, puis 4-3 aux TAB) et la large victoire de Strasbourg sur Mayence (4-0) en quart de finale retour de C4.

Lors des 12 matchs européens durant lesquels il a officié cette saison, l’arbitre de 38 ans a distribué  49 cartons jaunes, dégainé à trois reprises un carton rouge et indiqué trois fois le petit point blanc de penalty. À noter que c’est aussi lui qui avait été nommé quatrième arbitre lors de la finale de Ligue des champions entre le PSG et l’Inter.

Paris n’a plus qu’à ajouter un autre bon souvenir à la collection.

Le Bayern ne veut pas partager son hôtel avec le PSG

VM

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