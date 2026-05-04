Clinton Mata assure que les Lyonnais n’ont jamais douté de leur force

Tout est dans la tête. Après la précieuse victoire de l’Olympique lyonnais sur le Stade rennais ce dimanche (4-2), Clinton Mata a avoué que les dernières semaines ont été compliquées, mais assure que les Gones ne se sont jamais démobilisés. « Il faut aussi se dire qu’on est passé par des moments difficiles, mais aujourd’hui c’est aujourd’hui, a pointé l’international angolais. Aujourd’hui, on ne peut pas repenser au passé. C’est clair que ça nous a quand même affectés à ce moment-là, mais on savait où on allait. »

28 - Lyon a gagné 28 de ses 46 matches toutes compétitions confondues cette saison (8N 10D), son plus haut total de victoires depuis 2017/18 (32). Affamé. #OLSRFC pic.twitter.com/yUa3SEIKjN — OptaJean (@OptaJean) May 3, 2026

Une fin de saison en boulet de canon ?

Relancé sur la spirale négative de l’OL, dont le revers à domicile face à Monaco fin mars, Mata a assuré que le groupe n’avait jamais baissé les bras. « On n’a jamais douté de nous. Vous étiez là, en train de douter de nous, mais on n’a jamais douté. On a toujours gardé notre ligne de conduite. On savait que le championnat n’était pas fini. Mais c’est vous qui étiez déjà là, on nous enterrait, certains pensaient que c’est fini. Nous, on est restés dans notre coin. »

Lors des cinq derniers matchs, les protégés de Paulo Fonseca ont pris 13 points sur 15 possibles. Actuels troisièmes du championnat, les Gones pourraient retrouver la Ligue des champions pour la première fois depuis 2020.

Pas de craquage mental à l’horizon, donc.

Endrick prêt à rester un peu plus longtemps que prévu à l’OL ?