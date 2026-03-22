Monaco s’impose et plonge Lyon dans la crise

Dans un match complètement fou, Monaco est parvenu à renverser Lyon après avoir encaissé l’ouverture du score. Grâce à un Maghnes Akliouche de gala, le club de la principauté revient à un point de l’OL qui s’enfonce un peu plus dans la crise.

Lyon 1-2 Monaco

Buts : Šulc (42e) pour les Lyonnais, Akliouche (61e) et Balogun (71e) pour les Monégasques

Expulsion : Tagliafico (88e)

Le programme de ce dimanche 22 mars est alléchant : élections municipales, concert de Chappell Roan, mass-start de biathlon à Oslo, derby de Madrid, derby du Tyne and Wear, finale de la League Cup entre Arsenal et Manchester City. Mais s’il fallait seulement suivre un événement en ce jour saint, s’asseoir sur son canapé avec un café et un gâteau à l’heure du goûter pour suivre ce délicieux Lyon-Monaco était le choix à faire. Un match haletant et sous haute tension entre deux équipes engagées dans la course à la Ligue des champions. À ce jeu-là, l’ASM s’est montrée plus lucide et s’impose 2-1 après un match complètement dingo où même Hans Hateboer a montré de belles choses.

Šulc – Endrick, duo gagnant

Tristement éliminé de la Ligue Europa jeudi dernier par le Celta de Vigo, l’Olympique lyonnais devait se rattraper pour ne pas s’enfoncer dans la crise. L’occasion était belle : une rencontre de gala sous le soleil du Groupama Stadium contre l’AS Monaco. À l’inverse de jeudi, le club rhodanien a commencé le match avec de l’allant. La bande de Paulo Fonseca est finalement récompensée avant la pause. Critiqué pour son côté trop individuel, Endrick montre cette fois qu’il ne marche pas seul. Le Brésilien déborde Wout Faes et centre pour Pavel Šulc, qui reprend en une touche et trompe Lukáš Hrádecký (1-0, 42e). Juste avant de filer au vestiaire, les Lyonnais passent à rien de doubler la mise, mais la frappe enroulée de Corentin Tolisso heurte le poteau. L’OL reste devant à la mi-temps et c’est déjà une satisfaction tant cette équipe a vécu des jours difficiles dernièrement.

La deuxième période est enlevée, et les deux défenses laissent des espaces. Le feu follet Endrick en profite et s’offre un 1vs1 contre Lukáš Hrádecký. L’attaquant prêté par le Real Madrid dépose la balle sous les jambes du Finlandais, mais Jordan Teze sauve la principauté sur sa ligne (57e). Héroïque, le Néerlandais balargue un ballon en cloche dans le dos de la défense lyonnaise quelques minutes plus tard. Endormie sur le coup, l’arrière-garde du 69 laisse Maghnes Akliouche récupérer cette balle anodine dans la surface. Après un contrôle croché sur le pauvre Clinton Mata, à deux doigts de finir sur le popotin, l’international français envoie une tarte en pleine lucarne et égalise (1-1, 61e).

Akliouche superstar

Décidément en jambe, Akliouche obtient un penalty dix minutes plus tard sur un croc-en-jambe de Corentin Tolisso, qui vit une sale semaine. Malgré une possible faute de Denis Zakaria sur Endrick au début de l’action, M. Letexier confirme sa décision. Le banc lyonnais est furieux, Balogun transforme le penalty (1-2, 71e) d’un contre-pied parfait, et un adjoint de Paulo Fonseca écope d’un carton rouge. Comme trop souvent ces derniers temps, les Lyonnais perdent leurs nerfs : Endrick tente des frappes de Shadock et Nicolás Tagliafico pense qu’il pratique un sport de combat en taclant violemment Lamine Camara. L’Argentin est exclu, Sébastien Pocognoli également. Dans l’énervement, l’OL est tout de même à deux doigts d’égaliser par l’intermédiaire de Pavel Šulc, mais l’auditeur de podcasts Thilo Kehrer sauve son équipe à deux reprises. Monaco résiste et revient à un petit point des Lyonnais, quatrièmes de Ligue 1, qui, comme contre le Celta de Vigo jeudi, se sont sabordés tout seuls.

Olympique lyonnais (3-4-3) : Greif – Mata, Niachkaté, Tagliafico – Hateboer (Kango, 85e), Tolisso, Mangala (Tessmann, 85e) Moreira (Fofana, 85e) – Endrick, Merah (Nartey, 68e), Šulc. Entraîneur : Pablo Fonseca.

AS Monaco (3-4-3) : Hrádecký – Faes, Kehrer, Zakaria – Teze, Camara – Bamba (Coulibaly, 45e), Adingra (Mawissa, 74e) – Golovin (Fati, 63e), Akliouche (Diatta, 84e), Balogun (Biereth, 85e). Entraîneur : Sebastien Pocognoli.

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