Thilo Kehrer est fan de podcast

Mister podcast. À quelques heures d’un match capital dans la course à l’Europe entre Lyon et Monaco (coup d’envoi à 15h ce dimanche), le défenseur du club de la principauté a évoqué sa quête des gains marginaux dans un entretien à L’Équipe. : « J’ai commencé assez tôt à rencontrer des experts des préparateurs physiques, des ostéos, des chiropracteurs. Vers 17-18 ans, je travaillais déjà avec des gens en complément du travail en club, avec lequel je me coordonne toujours. »

Pour enrichir ses connaissances dans ces domaines, Thilo Kehrer passe aussi un paquet de temps sur les plateformes de podcast. « Je suis un grand fan de podcasts, la majorité sur des thèmes comme la santé, la nutrition et la longévité». Décidément cultivé, l’ancien flop du PSG a aussi déclaré « lire beaucoup de livres ».

« Quand un truc m’intéresse, je peux passer des semaines dessus. Dès que j’ai un moment libre, je me mets dessus », conclut le Monégasque avant cette rencontre au Groupama Stadium où Monaco tentera d’enchaîner une sixième victoire de suite en Ligue 1.

Les podcasts pour apprendre à mieux jouer au foot existe donc.

La surprise Paul Pogba à Monaco