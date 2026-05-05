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Paspoort Gate : les 133 matchs d’Eredivisie ne seront pas rejoués

EM
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Paspoort Gate : les 133 matchs d’Eredivisie ne seront pas rejoués

Le « Paspoort Gate » voit le bout du tunnel. 133 matchs à rejouer, c’était ce qui pendait au nez à l’Eredivisie. Sauf que le tribunal d’Utrecht a rejeté le recours du NAC Breda, contestant la présence dans les rangs de Go Head Eagles d’un joueur binational en situation administrative supposément irrégulière lors d’un match qu’ils ont perdu.

Pour rappel, Breda indiquait que le joueur ne disposait pas du permis de travail requis, car Dean James est devenu international indonésien,  ce qui aurait dû invalider la rencontre.

Pas loin de la catastrophe

Pour privilégier « l’intérêt général du football néerlandais » et éviter un effet domino sur l’ensemble de la saison, la justice hollandaise a tranché en faveur de la KNVB (Fédération royale néerlandaise de football). Les 133 matchs potentiellement concernés par des faits similaires ne seront donc pas à rejouer même si le NAC Breda n’exclut pas de nouvelles suites après l’analyse du verdict.

Le PSV peut souffler, son titre sera logiquement validé.

Peut-on se fatiguer en regardant un match de foot comme PSG-Bayern ?

EM

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