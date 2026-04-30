Gros bazar dans le championnat des Pays-Bas, 133 matchs pourraient être rejoués

L’info dingue du jour. 133 matchs d’Eredivisie pourraient être rejoués à cause de joueurs binationaux. Le 15 mars, Go Ahead Eagles écrase NAC Breda 6-0. Mais un intervenant de l’émission De Derde Helft soulève un problème juridique : Dean James, titulaire ce soir-là avec Go Ahead Eagles, a renoncé à sa nationalité néerlandaise pour jouer avec l’Indonésie. Sans passeport néerlandais, il est considéré comme un étranger… et aurait donc dû posséder un permis de travail pour jouer en Eredivisie.

Le championnat suspendu à une décision de justice

Aux Pays-Bas, ce permis exige notamment un salaire annuel d’au moins 608 000 euros pour les plus de 21 ans. De nombreux joueurs ne remplissent pas cette condition. Résultat : 25 joueurs se retrouvent en situation irrégulière, et NAC Breda dépose un recours auprès de la fédération néerlandaise (KNVB) pour obtenir la victoire sur tapis vert.

La KNVB a rejeté la demande, mais Breda a fait appel devant un tribunal d’Utrecht. L’enjeu est immense : selon la fédération elle-même, 133 matchs d’Eredivisie seraient concernés par ces litiges. Si la justice tranche en faveur de NAC, d’autres clubs pourraient enchaîner les recours, rendant impossible l’achèvement de la saison, le verdict étant attendu ce lundi.

Une histoire que la LFP n’aurait même pas réussi à inventer.

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