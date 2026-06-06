Un Strasbourgeois incertain pour le début du Mondial ?

Le grand drame des matchs de préparation. Si le Paraguay s’est largement imposé face au Nicaragua en match amical (4-0), c’est l’inquiétude qui règne autour de l’Albirroja. En effet, le Strasbourgeois Julio Enciso, parmi les leaders techniques de la sélection, a été contraint de céder sa place en première période et de sortir sur civière.

Enciso en larmes

Le plus inquiétant dans tout ça ? La réaction du joueur, en larmes et visiblement déjà découragé à l’idée de ne pouvoir tenir sa place au Mondial. Si parfois la sensation du moment ne dit rien de la vérité médicale, les images sont inquiétantes, alors que le joueur de 22 ans semble s’être tenu l’arrière de la cuisse après un contact pas spécialement impressionnant.

Preocupante imagen en Paraguay: Julio Enciso salió lesionado y llorando en el amistoso ante Nicaragua. pic.twitter.com/IR96duiv6Z — Fede Cristofanelli (@Cristoffede) June 5, 2026

Son sélectionneur, Gustavo Alfaro, a indiqué après la rencontre qu’il avait pris un coup « au niveau de la hanche » qui a « eu des répercussions sur le quadriceps ». Selon les premières informations du média paraguayen ABC Deportes, son absence pourrait s’étirer pendant trois semaines, soit jusqu’au dernier match de poule de la sélection, contre l’Australie.

En attendant, on croise les doigts pour lui.

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