Pronostic Paraguay Australie : analyse, cotes et prono Coupe du Monde 2026

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Informations clés Paraguay a marqué lors de ses 5 derniers matchs, mais sera privé d’Almiron.

Australie n’a remporté aucun de ses 2 derniers matchs à l’extérieur.

Aucune confrontation directe récente entre Paraguay et Australie n’existe.

Paraguay affiche 3 clean sheets sur ses 5 derniers matchs, Australie seulement 1.

Le match se joue sur terrain neutre au Levi’s Stadium (Santa Clara, USA).

Infos du match Stade San Francisco Bay Area Stadium (Santa Clara, CA, USA) — capacité 68 827 Compétition Coupe du Monde Tour / Journée Journée 3 Entraîneur Paraguay Gustavo Alfaro Entraîneur Australie Anthony Popovic

Le troisième match du groupe D se joue sous tension au San Francisco Bay Area Stadium de Santa Clara, où Paraguay et Australie gardent chacun une chance de qualification pour les huitièmes de finale. Les deux équipes restent sur des trajectoires contrastées dans la Coupe du monde 2026 : Paraguay a réagi après une lourde défaite initiale contre les États-Unis (1-4) en s’imposant face à la Turquie (1-0), tandis que l’Australie, après un succès contre la Turquie (2-0), s’est inclinée face aux Américains (0-2). Statistiquement, Paraguay n’a jamais été muet sur ses cinq derniers matchs et a réalisé trois clean sheets, mais sa défense a aussi connu deux revers avec au moins deux buts encaissés. Côté australien, la solidité défensive est moins marquée (un seul clean sheet, deux matchs sans marquer), et les déplacements posent problème : aucun succès lors des deux dernières sorties loin de leurs bases. L’absence de Miguel Almiron, suspendu, prive le Paraguay d’un atout créatif important pour ce match décisif, tandis qu’Australie déplore les blessures d’Italiano et Leckie mais dispose toujours de son secteur offensif.

En marge de cette compétition, la météo pourrait aussi jouer un rôle dans d’autres rencontres, comme le souligne cet article sur un possible risque d’orage lors de Norvège-France : Coupe du monde 2026 : Encore un risque d’orage pour Norvège-France ?

Forme récente des deux équipes

Date Domicile Score Extérieur Résultat 20/06/2026 Turquie 0-1 Paraguay W 13/06/2026 États-Unis 4-1 Paraguay L 05/06/2026 Paraguay 4-0 Nicaragua W 31/03/2026 Maroc 2-1 Paraguay L 27/03/2026 Grèce 0-1 Paraguay W

Paraguay reste sur trois victoires lors de ses cinq dernières rencontres, avec huit buts inscrits (aucun match sans marquer) et trois clean sheets. L’équipe de Gustavo Alfaro a montré sa capacité à rebondir après la déroute contre les États-Unis, notamment en s’imposant à dix contre la Turquie. Cependant, la suspension d’Almiron risque de réduire l’impact offensif, même si Enciso et Pitta, annoncés titulaires, restent capables de faire la différence. Défensivement, le Paraguay a alterné entre solidité et passages à vide, encaissant six buts sur la période, dont quatre contre les États-Unis.

Date Domicile Score Extérieur Résultat 19/06/2026 États-Unis 2-0 Australie L 14/06/2026 Australie 2-0 Turquie W 06/06/2026 Australie 1-1 Suisse D 31/05/2026 Mexique 1-0 Australie L 31/03/2026 Australie 5-1 Curaçao W

L’Australie affiche une série mitigée : deux victoires, un nul et deux défaites, avec huit buts marqués mais cinq encaissés. Si les Socceroos se sont montrés efficaces à domicile, ils n’ont pris aucun point lors de leurs deux derniers déplacements. Les blessures d’Italiano et Leckie limitent les options d’Anthony Popovic, mais le onze probable (Touré, Irankunda, Metcalfe) conserve de la percussion. Un seul clean sheet sur la période traduit une certaine fragilité, mais la victoire contre la Turquie a prouvé que l’équipe sait se montrer opportuniste.

Pour ceux qui s’intéressent à d’autres analyses de matchs de la Coupe du monde, retrouvez également notre pronostic Équateur Allemagne : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026.

Le contexte du match Paraguay – Australie

Paraguay – Australie ne se sont jamais affrontés récemment en compétition officielle ou amicale. L’absence totale de confrontations directes renforce l’incertitude autour de l’opposition de styles et de la capacité de chaque sélection à imposer son rythme.

Notre pronostic pour Paraguay – Australie

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► Le pari « Match nul » est coté à 2,25, soit une probabilité implicite d’environ 44 %. Ce choix s’appuie sur plusieurs signaux convergents : les deux équipes jouent leur qualification et pourraient se contenter d’un point, la dynamique récente est globalement équilibrée (Paraguay 3V/2D, Australie 2V/1N/2D), et les absences majeures (Almiron pour le Paraguay, Italiano et Leckie côté australien) limitent la créativité offensive de chaque camp. Le terrain neutre, sans avantage structurel, accentue l’équilibre. Le principal risque pour ce pari reste la capacité du Paraguay à marquer à chaque match, même privé de son meneur, alors qu’Australie a parfois manqué d’efficacité à l’extérieur.

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Aucun pari n’est sans risque : dans un groupe ouvert, la prudence tactique peut l’emporter, mais un but rapide pourrait ouvrir le match. Miser doit rester un choix réfléchi et modéré.

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