Au bout de l’ennui, le Paraguay et l’Australie se quittent sur un triste nul

Dans une rencontre engagée mais pauvre en qualité technique, le Paraguay et l'Australie se sont tristement quittés sur un match nul et vierge (0-0). L'Australie est certaine de sa deuxième place, le Paraguay, troisième avec quatre points, va devoir attendre pour connaître son sort.

Paraguay 0-0 Australie

Il y a des matchs de 4h du matin que l’on aurait préféré rater. Ce Paraguay-Australie en fait clairement partie. Au terme d’une rencontre très fade et sans grande envolée, les deux formations se sont quittées sur un triste match nul sans but (0-0).

Ennui quand tu nous tiens

On l’a senti dès les premiers instants de la rencontre, ce statu quo convenait à tout le monde. Dans un match sans grande intensité, où les grosses situations ont été inexistantes, Australiens et Paraguayens ont offert ce qu’une dernière journée de phase de groupe sait offrir de mieux : une purge.

Il fallait se lever tôt ou se coucher très tard, et beaucoup aimer le foot, pour apprécier les quelques envolées de Julio Enciso, les tentatives de Jordan Bos de nous faire lever de notre siège ou la volonté d’emballer la rencontre de Christian Volpato. Pour le reste, on a vu des courses vaines, des longs ballons, des sorties de gardien et des situations d’attaques mal gérées. Les deux formations n’avaient aucun intérêt à se jeter à corps perdu dans la bataille et tout le monde l’a compris. Comment leur en vouloir après tout ?

Surtout quand les Paraguayens voient leur pilier défensif Omar Alderete quitter la pelouse, le genou certainement dans la boîte à gants. Son tournoi semble compromis, à voir désormais si celui de son équipe l’est aussi. Si Diego Gomez sera suspendu au prochain match, il faudrait déjà qu’il y en ait un. Certes, avec quatre points dans leur besace, les Sud-Américains sont biens partis pour voir les seizièmes, mais ils n’ont plus totalement leur destin entre leurs mains. Allez, disons qu’ils ont un bon pied au prochain tour et deux ou trois orteils sur le point d’y aller aussi. Attention tout de même à cette différence de but de -2… L’Australie affrontera le second du groupe G. Réponse ce weekend !

Paraguay (5-4-1) : Gill – Maidana (Mauricio, 46e), Alderete (Canale, 84e), Gomez, Velazquez, Caceres – Enciso, Galarza (Alonso, 90e+2), Cubas, Gomez (Bobadilla, 90e+2) – Avalos (Arce, 67e). Entraîneur : Gustavo Alfaro.

Australie (3-4-2-1) : Beach – Herrington, Souttar, Circati – Bos, Irvine (Okon-Engstler, 84e), O’Neil, Behich – Volpato (Hrustic, 58e), Metcalfe – Irankunda (Yengi, 84e). Entraîneur : Tony Popović.

Revivez Paraguay-Australie (0-0)