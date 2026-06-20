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Le sélectionneur du Paraguay crie au complot

MBC
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Le sélectionneur du Paraguay crie au complot

Les règles, ce sont les règles. Malgré sa victoire contre la Turquie, le Paraguay a vécu une drôle de soirée. Juste avant la pause, Miguel Almirón a été expulsé pour avoir caché sa bouche en parlant à un adversaire. Les nouvelles règles du football interdisent en effet de masquer sa bouche lors d’un dialogue avec un adversaire. Résultat : l’ancien ailier de Newcastle est parti à la douche avant tout le monde. Ce fait de match a interrogé son sélectionneur Gustavo Alfaro.

Un complot ?

En conférence de presse après la victoire des siens, l’entraîneur de l’Albirroja a estimé « avoir du mal à s’adapter à ce nouveau sport » qu’est devenu le football avec le nouveau règlement intronisé pendant cette Coupe du monde. Même si Gustavo Alfaro admet « respecter toutes les nouvelles règles mises en place », il a déclaré que « des choses sont manipulées et contrôlées ».  Le sélectionneur paraguayen juge par exemple que le temps additionnel est « excessif et injustifié » au point de « donner l’impression que tout cela relève d’un complot », a-t-il conclu ironiquement.

Les complots aux USA, c’est une spécialité locale.

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MBC

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