Pronostic Turquie Paraguay : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026

Analyse du match Turquie vs Paraguay lors de la Coupe du monde 2026. Pronostic : victoire de la Turquie avec pari bonus sur plus de 1,5 but en seconde période.

Informations clés La Turquie a remporté 4 de ses 5 derniers matchs.

Le Paraguay a encaissé 4 buts contre les États-Unis.

Aucune confrontation récente entre Turquie et Paraguay.

La Turquie vise à se relancer après la défaite 0-2 contre l’Australie.

Infos du match Stade San Francisco Bay Area Stadium (Santa Clara, CA, USA) — capacité 68 827 Compétition Coupe du monde 2026 Tour / Journée Journée 2 Entraîneur Turquie Vincenzo Montella Entraîneur Paraguay Gustavo Alfaro

La Turquie et le Paraguay se rencontrent pour leur deuxième match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Après des débuts difficiles, les deux équipes cherchent à se relancer pour maintenir leurs chances de qualification. En effet, la Turquie s’est inclinée 0-2 face à l’Australie, malgré une bonne maîtrise du jeu, mais un manque de réalisme offensif. De son côté, le Paraguay a subi une lourde défaite 4-1 contre les États-Unis, remettant en cause sa réputation de solidité défensive. Ce match au Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie, est crucial pour les deux formations qui doivent éviter une nouvelle défaite pour ne pas compromettre leur parcours dans la compétition.

Forme récente

La Turquie, sous la houlette de Vincenzo Montella, a montré de belles choses avant sa défaite face à l’Australie. En effet, les Turcs restaient sur une série de quatre victoires consécutives, avec des succès notables contre la Macédoine du Nord et le Venezuela. Le duo offensif Arda Güler et Kenan Yıldız est crucial pour l’animation offensive, tandis que leur défense a également été solide, n’encaissant que trois buts lors de leurs cinq derniers matchs. Cette défaite contre l’Australie souligne toutefois un problème de concrétisation malgré un nombre important de tirs (30 tentatives sans succès).

Pour un autre aperçu des matchs, consultez notre pronostic États-Unis Australie dans cette même compétition.

Le Paraguay, dirigé par Gustavo Alfaro, a montré des performances en dents de scie. Après une victoire convaincante contre le Nicaragua, l’équipe a été lourdement battue par les États-Unis. Cette défaite a révélé des failles dans une défense habituellement solide. Malgré tout, le Paraguay a su marquer à chaque rencontre, ce qui démontre une certaine capacité offensive. Le bloc défensif intransigeant et le pressing haut restent ses armes principales, mais le match contre les États-Unis a montré qu’il peut être vulnérable face à une attaque bien organisée.

Forme récente — Turquie

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-06-14 Australie 2-0 Turquie L 2026-06-06 Venezuela 1-2 Turquie W 2026-06-01 Turquie 4-0 Macédoine du Nord W 2026-03-31 Kosovo 0-1 Turquie W 2026-03-26 Turquie 1-0 Roumanie W

Forme récente — Paraguay

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-06-13 États-Unis 4-1 Paraguay L 2026-06-05 Paraguay 4-0 Nicaragua W 2026-03-31 Maroc 2-1 Paraguay L 2026-03-27 Grèce 0-1 Paraguay W 2025-11-19 Mexique 1-2 Paraguay W

Historique des confrontations

Turquie et Paraguay ne se sont jamais affrontés sur la période analysée.

Historique des confrontations

Turquie et Paraguay ne se sont jamais affrontés récemment, ce qui ajoute un élément d’incertitude à cette rencontre inédite.

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► Le pari « Turquie vainqueur » est coté à 2,00. La Turquie semble mieux armée pour l’emporter, avec une dynamique récente plus favorable et des joueurs offensifs capables de faire la différence. Le Paraguay a montré des signes de faiblesse contre les États-Unis, et si la Turquie parvient à concrétiser ses occasions, elle pourrait bien prendre le dessus.

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Pour plus d’informations sur d’autres matchs du tournoi, jetez un œil au pronostic Brésil Haïti.

Notre pari bonus

Le pari « Plus de 1,5 but en seconde mi-temps » est coté à 2.55. Les deux équipes ont tendance à marquer après la pause, avec le Paraguay ayant marqué en seconde période lors de chaque match récent. De plus, la Turquie a souvent montré sa capacité à se réveiller offensivement en fin de rencontre. Ce pari offre une cote intéressante, surtout si le match reste serré jusqu’à la mi-temps.

En conclusion, bien que la Turquie parte avec un léger avantage, le résultat reste incertain. Chaque équipe devra se montrer déterminée pour espérer continuer l’aventure en phase finale de ce mondial.

En direct : Turquie-Paraguay (0-0)